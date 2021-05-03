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Елизавета Туктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита» в Российской Премьер-Лиге

Елизавета Туктамышева отреагировала на чемпионство «Зенита» в Российской Премьер-Лиге
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева отреагировала на чемпионство санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» в Российской Премьер-Лиге.

«Ура! Поздравляю!» — написала она в «сториз» своего «инстаграма», репостнув новость о титуле «Зенита».

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.

Стоит отметить, что это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.

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