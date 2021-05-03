Хромых: Тутберидзе смотрит, а у меня лутц не получается. Успела подумать — что делать?
Российская фигуристка Майя Хромых, занимающаяся в группе тренера Этери Тутберидзе, рассказала о первом впечатлении работы со специалистом. Хромых тренируется под руководством Тутберидзе с 2018 года.
«Первое впечатление от работы с Тутберидзе? Я долблю лутц. Она выходит на лёд, и я понимаю, что у меня он ну вообще никак не получается. А она на меня смотрит. Успела подумать только: «Что мне делать-то вообще?» (смеётся)
Раз прыгнула — упала, два прыгнула — упала… А Этери Георгиевна всё смотрит. Потом она говорила мне, что прыгать. Тогда же поправила лутц с флипом. И со временем пришла стабильность. Где-то недельку она на меня смотрела и уже после взяла», — приводит слова Майи Хромых «RT на русском».
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