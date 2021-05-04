Александра Бойкова ответила на вопрос о желании исполнить программу под рок
Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, ответила в «сториз» своего «инстаграма» на вопрос о желании исполнить программу под рок.
«Больная и наболевшая тема, которую я хочу отпустить… Поэтому скажу тут: да, хотели (и я, и Дима), но в один прекрасный день не срослось», — написала Бойкова.
Напомним, на чемпионате мира 2021 года, который проходил в Стокгольме (Швеция), Бойкова и Козловский заняли третье место. Золото досталось российской паре Анастасия Мишина — Александр Галлямов. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227,59 балла. Вторыми стали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Отставание от обладателей золотых медалей составило 10 баллов.
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