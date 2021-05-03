Бойкова назвала любимых исполнителей и поэтов

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, ответила в «сториз» своего «инстаграма» на вопросы подписчиков о её предпочтениях.
Самым любимым местом в Санкт-Петербурге Бойкова назвала маршрут Казанский собор – Малая и Большая Конюшенная – Мойка – Миллионная улица. Среди любимых сериалов – «Корона» (первые два сезона), «Пиарщица» и «Ход королевы». Любимыми исполнителями Александры являются Elvira T, The Weeknd, Gruppa Skryptonite, M’dee, Макс Корж, Адель, Lucaveros, Rihanna, также она в восторге от аранжировок LAB.
На вопрос о топе-3 любимых книг фигуристка ответила: «Очень сложно сделать какой-то топ, но я попробую. 1. «Братья Карамазовы». 2. «Обломов». 3. «Война и мир» или «Чистый понедельник».
Другой подписчик попросил назвать любимых поэтов.
«Я безумно ждала этот вопрос, потому что поэзию я ещё больше люблю, наверное, чем прозу. Так вот: я обожаю всех акмеистов, но в моём сердечке навсегда – Анна Ахматова», – написала Бойкова.
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