В фигурном катании предложили усложнить смену гражданства и сделать судейство анонимным

На официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовали документ, в котором содержатся предложения национальных федераций по внесению тех или иных изменений в правила.

Так, Россия предложила ужесточить правила смены спортивного гражданства: участникам национального чемпионата, желающим выступать за другую страну, необходимо будет получить разрешение национальной федерации. В настоящее время это требуется только тем спортсменам, которые принимают участие в международных турнирах.

Федерации Канады, Китая и Италии предложили сделать судейство анонимным. В этом случае на всех турнирах по фигурному катанию имена судей будут публиковаться только после завершения мероприятия. Также канадцы предложили повысить коэффициент за компоненты в женской произвольной программе до 2, как у мужчин, при этом оставить в короткой программе прежнее значение: 0,8.

Также сообщается, что предложение Норвегии о поднятии возрастного ценза в одиночном катании с 15 до 16-17 лет не будет рассматриваться раньше офлайн-конгресса в 2022 году. Что касается других предложений, то в их отношении проведут онлайн-голосование, результаты которого будут опубликованы 30 июня 2021 года.