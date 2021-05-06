Елизавета Туктамышева: если встречаюсь с парнем, почему я должна это скрывать?

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к своей популярности.
«Для меня медийность — штука совершенно естественная. На меня же камеры с самого детства направлены, я привыкла. Если встречаюсь с парнем, почему должна это скрывать? Если отдыхаю где-то на пляже, как и все нормальные люди, я делаю это в купальнике. Почему не выложить классную фотку?
Я простой, земной человек и люблю свайпать «Инстаграм» и получать лайки. Это как бы вообще естественная и нормальная вещь для молодой девушки, но почему-то моя открытость многих удивляет. Есть искренность, а есть откровенность. Я искренна и просто веду себя в соцсетях как в жизни, а в жизни я нормальная весёлая девчонка Лизка Туктик», — цитирует Туктамышеву «Собака».
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.
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