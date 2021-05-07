Екатерина Боброва: через полтора месяца после родов я вышла на лёд. Это была катастрофа!

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала, как вернулась на лёд после родов. Два года назад фигуристка стала мамой сына Александра.

«Ещё до родов я договорилась с Ильёй Авербухом, что буду играть одну из главных ролей в его шоу «Ромео и Джульетта». Спектакли начинались практически через три месяца после родов. Я была уверена, что за такое время успею привести себя в форму, и убедила Илью в том, что он может на меня рассчитывать.

Он отнесся весьма скептически, но поверил. На тот момент я не задумывалась, что ещё три-четыре недели после родов мне будет нужно пребывать в состоянии покоя и приходить в себя, а времени на то, чтобы вернуться в форму, будет ещё меньше. Ни о каком выходе на лёд буквально из роддома речи не шло.

Через полтора месяца после родов я вышла на лёд. Скажу честно, это была катастрофа! Моё тело напрочь забыло то, чем занималось предыдущие 25 лет. Я в прямом смысле разучилась стоять на коньках! Передвигаясь со скоростью черепахи, я не могла даже ногу оторвать ото льда! Всё было очень критично. Мои внутренние ощущения относительно льда настолько сместились, я настолько потеряла баланс, что впала в панику.

Единственное, что меня удержало, — это моё слово, которое я дала Илье. Я просто не могла его подвести! Эта мысль настолько подстегнула меня, что в голове включился режим «олимпиец» — я должна была во что бы то ни стало привести себя в форму!» — приводит слова Бобровой Letidor.