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«Татьяна, я думала, это вы с младшенькой». Подписчики оценили фото дочерей Навки

«Татьяна, я думала, это вы с младшенькой». Подписчики оценили фото дочерей Навки
Фигурное катание 0
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка на своей странице в «Инстаграме» разместила новое фото. На снимке изображены её дочери: Александра и Надежда.

«Сестрички», — подписала фото Навка.

Фотографию можно посмотреть на странице Навки в «Инстаграме».

Подписчики так оценили фотографию:

«Танечка, какие они у тебя славные».
«Как же Александра похожа на вас. Я даже сначала подумала, что это вы рядом с Наденькой».
«Татьяна, я думала, это вы с младшенькой! Старшая копия вас».

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

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