Иван Букин сфотографировался на Мальдивах на фоне заката
Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил новое фото, на котором он изображён на фоне заходящего солнца. Снимок был сделан на Мальдивах.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Букина в «Инстаграме».
Степанова и Букин — чемпионы России 2021 года, неоднократные призёры чемпионатов Европы. На чемпионате мира 2021 года, который проходил в Швеции, фигуристы заняли пятое место. Их выступление на первенстве планеты ранее прокомментировала олимпийская чемпионка Екатерина Боброва. Она рассказала о тонкостях судейства в танцах на льду, объяснив, почему Александра и Иван не стали призёрами прошедшего в Стокгольме турнира.
«Шах и мат». Подписчики оценили фото Александры Степановой на Мальдивах
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