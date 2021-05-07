«Шах и мат». Подписчики оценили фото Александры Степановой на Мальдивах

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, показала фотографии с отдыха на Мальдивах.
Фото можно посмотреть на странице Александры Степановой в «Инстаграме».
Подписчики восхитились красотой фигуристки.
romanikamarina: Такие ноги дают лишь только боги!
lyudmilasakovtseva: Самая стильная в фигурном катании.
gulshaharissayeva: Как сказала Екатерина Боброва, «ох уж эти бесконечные Сашины ноги».
zanozin7: Огонь!
meshkov7877: Без шляпы, не прячьте земную красоту.
sanches5555: Круто-круто, какая красота завораживает.
swetlychok2307: А теперь без шляпы!
fluffy18_3: Вот это да, какая офигенная!
vjavja: Шах и мат.
ludeschanel: Королева.
Степанова и Букин — чемпионы России 2021 года, неоднократные призёры чемпионатов Европы. На чемпионате мира – 2021 фигуристы заняли пятое место.
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