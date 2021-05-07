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«Шах и мат». Подписчики оценили фото Александры Степановой на Мальдивах

«Шах и мат». Подписчики оценили фото Александры Степановой на Мальдивах
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, показала фотографии с отдыха на Мальдивах.

Фото можно посмотреть на странице Александры Степановой в «Инстаграме».

Подписчики восхитились красотой фигуристки.

romanikamarina: Такие ноги дают лишь только боги!

lyudmilasakovtseva: Самая стильная в фигурном катании.

gulshaharissayeva: Как сказала Екатерина Боброва, «ох уж эти бесконечные Сашины ноги».

zanozin7: Огонь!

meshkov7877: Без шляпы, не прячьте земную красоту.

sanches5555: Круто-круто, какая красота завораживает.

swetlychok2307: А теперь без шляпы!

fluffy18_3: Вот это да, какая офигенная!

vjavja: Шах и мат.

ludeschanel: Королева.

Степанова и Букин — чемпионы России 2021 года, неоднократные призёры чемпионатов Европы. На чемпионате мира – 2021 фигуристы заняли пятое место.

Боброва объяснила, почему Степанова и Букин не стали призёрами чемпионата мира
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