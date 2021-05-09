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Татьяна Тарасова показала старые семейные фотографии

Татьяна Тарасова показала старые семейные фотографии
Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила фото членов своей семьи, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

«Бессмертный полк семьи Тарасовых. Мой папа, Анатолий Тарасов, участник войны. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» Моя мама, Нина Тарасова, занималась подготовкой лыжников, которые участвовали в генеральном сражении за столицу. Награждена медалью «За оборону Москвы».

Мой дядя — Константин Феклисов. Погиб в 18 лет. Моя свекровь — Рахиль Гершойг. Майор медицинской службы. Работала во фронтовом госпитале хирургом», — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

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