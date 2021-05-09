Елизавета Туктамышева сфотографировалась в Индийском океане в купальнике

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в «сториз» своего «Инстаграма» разместила новое фото, сделанное на Малидивах.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.

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Ранее Елизавета призналась, что в последнее время не так часто ходит на свидания, и рассказала об отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным.