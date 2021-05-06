«Всё пошло с дружбы». Елизавета Туктамышева рассказала об отношениях с Андреем Лазукиным

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что в последнее время не так часто ходит на свидания, и рассказала об отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным.

«Сейчас моя жизнь скорее «фигурнокатательная»: проекты, интервью. Но меня всё устраивает. На свиданиях я бываю очень редко. Почти никогда.

Я встречалась с Андреем Лазукиным. И у нас всё пошло с дружбы, и свидания уже были неактуальны, когда мы начали встречаться. Конфетно-букетного периода не было — и я к этому спокойно отношусь, важнее то, как ты чувствуешь себя рядом с человеком. Запоминающихся свиданий у меня нет. Мне приятнее просто пойти в ресторан, посидеть, поболтать — это считается свиданием?» — приводят слова Туктамышевой «Известия».

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