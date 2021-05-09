Алина Загитова сделала жим ногами на тренажёре. Видео

Российская фигуристка Алина Загитова в «сториз» своего «инстаграма» разместила новое видео, на котором демонстрируется, как она выполняет жим ногами на тренажёре.

Загитова сделала жим ногами на тренажёре

18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.



Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о шансах Загитовой и Евгении Медведевой попасть в олимпийский состав сборной России.