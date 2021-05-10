Фигуристка Анна Погорилая показала фото с маленькой дочкой

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, 23-летняя российская фигуристка Анна Погорилая в своём «инстаграме» опубликовала фотографию с маленькой дочкой.
«С Днём матери», — подписала фото спортсменка.
Фото: «Инстаграм» Анны Погорилой
Мужем Анны является бывший фигурист Андрей Невский. Он завершил карьеру перед Олимпиадой-2018. Их свадьба состоялась 14 июля 2018 года. В декабре 2020 года Анна стала мамой. О своей беременности Погорилая сообщила в октябре 2020 года. Фигуристка официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года.
Погорилая — серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2015, 2016), бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса.
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