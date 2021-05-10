«Историческая фотография». Баюл опубликовала архивный снимок с Белоусовой и Протопоповым

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала архивную фотографию. На снимке, помимо Баюл, присутствуют двукратные олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, а также олимпийская чемпионка Тенли Олбрайт.
«Я с теплотой вспоминаю первую встречу с Олегом в 1995 году, когда он сказал мне всегда выворачивать ногу перед отталкиванием. Тенли Олбрайт (золото Олимпиады — 1956), Протопоповы (золото Олимпийских игр 1964 и 1968 годов), и я (олимпийское золото 1994 года). Историческая фотография», — подписала снимок Баюл.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Оксаны Баюл
Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994).
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