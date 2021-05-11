«Аня — тростиночка!» Подписчики оценили фотографии Щербаковой на пляже

Команда чемпионки мира 2021 года в женском одиночном катании россиянки Анны Щербаковой опубликовала фотографии спортсменки на отдыхе.

Фото посмотреть в «инстаграме» Team Shcherbakova

Подписчики так оценили фотографии Щербаковой:

«Анечка — статуэтка!»

«Аня — тростиночка!»

«Очень профессиональные фото, очень красивая Анна».

«Вау».

В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.



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