Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Аня — тростиночка!» Подписчики оценили фотографии Щербаковой на пляже

«Аня — тростиночка!» Подписчики оценили фотографии Щербаковой на пляже
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Команда чемпионки мира 2021 года в женском одиночном катании россиянки Анны Щербаковой опубликовала фотографии спортсменки на отдыхе.

Фото посмотреть в «инстаграме» Team Shcherbakova

Подписчики так оценили фотографии Щербаковой:

«Анечка — статуэтка!»
«Аня — тростиночка!»
«Очень профессиональные фото, очень красивая Анна».
«Вау».

В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Щербакова показала фотографии и рисунок. На всех изображениях она на льду в одной позе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021