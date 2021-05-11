«Аня — тростиночка!» Подписчики оценили фотографии Щербаковой на пляже

Команда чемпионки мира 2021 года в женском одиночном катании россиянки Анны Щербаковой опубликовала фотографии спортсменки на отдыхе.
Фото посмотреть в «инстаграме» Team Shcherbakova
Подписчики так оценили фотографии Щербаковой:
«Анечка — статуэтка!»
«Аня — тростиночка!»
«Очень профессиональные фото, очень красивая Анна».
«Вау».
В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 мая 2021
-
08:39
-
08:26
-
08:15
- 10 мая 2021
-
22:08
-
19:57
-
15:22
-
14:59
-
14:03
-
13:23
-
12:33
-
11:30
-
10:57
-
09:16
-
09:00
-
08:51
-
08:46
-
00:46
- 9 мая 2021
-
22:59
-
21:47
-
20:55
-
18:41
-
17:52
-
16:14
-
12:11
-
11:41
-
09:32
-
00:17
- 8 мая 2021
-
23:39
-
22:58
-
19:31
-
17:00
-
10:59
-
09:14
-
00:05
- 7 мая 2021
-
21:41