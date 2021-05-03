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Щербакова показала фотографии и рисунок. На всех изображениях она на льду в одной позе

Щербакова показала фотографии и рисунок. На всех изображениях она на льду в одной позе
Фигурное катание / Гран-при 0
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Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании, россиянка Анна Щербакова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка запечатлена в одной позе на фотографиях с соревнований и тренировке, а также на рисунке.

«Соревнование → рисунок → тренировка», — написала Щербакова.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Щербаковой

Подписчики так оценили пост фигуристки:
«Самая изящная».
«Какая же ты красивая. Желаю тебе только удачи и новых побед!»
«Лучшая».
«Красавица».

В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.

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