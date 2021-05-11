Александра Трусова показала яркие вечерние фото на фоне моря

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала яркие вечерние фотографии в «сториз» своего «инстаграма». На снимках спортсменка позирует на камнях на фоне моря.

16-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира (2021), бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.

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