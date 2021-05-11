«Сказала, что всё будет хорошо». Дмитрий Соловьёв поведал о романе с Анной Сидоровой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв рассказал о романе с кёрлингисткой Анной Сидоровой.

«Мы очень давно были знакомы, ещё с фигурного катания. Мы катались в своё время на стадионе юных пионеров, где катались Ира Слуцкая, Илья Кулик — очень много спортсменов оттуда. И уже когда Аня закончила с фигурным катанием, потом она пошла в кёрлинг, через какое-то время мы встретились на сборах в Новогорске, в общем-то, где все встречаются. Мы очень хорошо общались, у неё были свои отношения, мы просто хорошо дружили.



Мы с Аней просто пересекались на сборах, общались, но даже в голове у нас не могло появиться такой мысли, что когда-то мы будем вместе, когда-то мы соприкоснёмся. Многое поменялось за этот период времени, сейчас я другой человек, по-другому на всё смотрю.

Это тот период, когда всё рушилось просто: мама в больнице, допинг, операция. Я вообще не понимал, за что, почему так? Ничего же плохого не делал в этой жизни! И в этот момент появилась Аня, которая со всеми моими проблемами, с моим непростым характером меня приняла таким, какой я есть. Она сказала, что всё получится, что всё будет хорошо. Банальные слова, но когда они наполнены любовью, смыслом, они имеют вес. А когда кто-то к тебе подходит, говорит: “Да всё будет хорошо!” — и пошёл дальше — вот это пустота. То есть не важно, что сказать, главное, с какими положительными эмоциями, с какой любовью.



Мы практически всё время вместе проводим. За исключением каких-то сборов, соревнований, и то я периодически приезжаю к ней на турниры, которые в основном проводятся в Сочи. Даже прилетал вместе с ней на турнир в Швейцарию пару лет назад", — сказал Соловьёв в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Дмитрий Соловьёв и Екатерина Боброва — олимпийские чемпионы 2014 года и серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013), трёхкратные серебряные призёры чемпионатов Европы 2011, 2012, 2018 годов, семикратные чемпионы России.

Анна Сидорова — многократный призёр чемпионатов мира по кёрлингу, двукратная чемпионка Европы.

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