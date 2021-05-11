Алина Загитова отреагировала на трагедию в казанской школе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова прокомментировала трагические события, произошедшие в Казани сегодня, 11 мая.

«Казань. Соболезную родным и близким», — написала Алина Загитова в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/?hl=ru

Утром стало известно о стрельбе в одной из школ города. Согласно заявлению властей Татарстана, во время инцидента погибли семь детей, ещё ряд учеников пострадал, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». 12 мая в Республике Татарстан объявили днём траура.