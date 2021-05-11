Татьяна Волосожар — о трагедии в казанской школе: самое кошмарное, когда страдают дети

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар отреагировала на трагедию, случившуюся сегодня, 11 мая, в Казани. Утром стало известно о стрельбе в одной из школ города. Согласно заявлению властей Татарстана, во время инцидента погибли семь детей, ещё ряд учеников пострадал, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.

«Казань, мы с тобой… Наши самые глубокие соболезнования всем близким, родным и друзьям тех, кто пострадал сегодня в этой жуткой трагедии.

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Самое кошмарное, когда страдают дети. Не представляю боль, которую испытывают сейчас родители погибших и пострадавших. Обнимите все сегодня своих детей как можно крепче», — написала Волосожар в своём «инстаграме».