Елизавета Туктамышева: если видно, что я улыбаюсь, значит, рядом еда либо солнце

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева разместила новые фото на своей официальной странице в «Инстаграме». В настоящее время Елизавета отдыхает на Мальдивах.
«Если видно, что я улыбаюсь, значит, рядом еда либо солнце», — подписала фото Туктамышева.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Наставником Елизаветы является Алексей Мишин.
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