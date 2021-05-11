Елизавета Туктамышева: если видно, что я улыбаюсь, значит, рядом еда либо солнце

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева разместила новые фото на своей официальной странице в «Инстаграме». В настоящее время Елизавета отдыхает на Мальдивах.

«Если видно, что я улыбаюсь, значит, рядом еда либо солнце», — подписала фото Туктамышева.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Наставником Елизаветы является Алексей Мишин.



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