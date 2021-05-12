Анну Семенович спросили о желании вернуться на лёд, она ответила

Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, ранее выступавшая в фигурном катании, в своём «инстаграме» ответила на вопрос подписчика о желании вновь выйти на лёд.
«Только в страшном сне», — ответила Семенович.
Фото: «Инстаграм» Анны Семенович
Анна Семенович в паре с Владимиром Фёдоровым дважды выигрывала турнир Finlandia Trophy: в 1996 и 1997 годах. Кроме того, в 1992 году она в паре с Денисом Самохиным заняла восьмое место на чемпионате мира среди юниоров. Также она становилась призёром чемпионата России и таких турниров, как NHK Trophy и Skate America. Анна завершила карьеру после травмы мениска и последовавшей операции.
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