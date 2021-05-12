Елизавета Туктамышева и эстонская фигуристка сфотографировались в купальниках на пляже

Эстонская фигуристка Синдра Крииса опубликовала фотографию с россиянкой Елизаветой Туктамышевой. Девушки вместе отдыхают на Мальдивах. На фото спортсменки наслаждаются коктейлями на пляже.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Синдры Крииса.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.



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