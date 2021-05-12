Евгений Плющенко показал тренировки сына и других фигуристов своей академии. Видео

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко в «сториз» своего "инстаграма" поделился кадрами с тренировок фигуристов своей академии. В частности, на видео присутствует сын Евгения, восьмилетний Саша.

Плющенко показал тренировки сына и других фигуристов в своей академии

«Пока все спортсмены отдыхают, мы работаем с теми, кто решил пройти интенсив», – подписал Плющенко одну из видеозаписей.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при.



Ранее Плющенко поделился с подписчиками совместной фотографией с сыном.