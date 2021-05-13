«Загорелая прекрасная Лиза!» Подписчики оценили фото 18-летней Нугумановой из Дубая

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке 18-летняя спортсменка, одетая в вечернее платье, позирует на фоне ночного Дубая.

«Дубай теперь входит в список самых красивых и интересных городов (по моему мнению). Эти высотные здания, невероятно чистая вода в Персидском заливе, очень жаркая погода», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елизаветы Нугумановой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Загорелая прекрасная Лиза!»

«Лиза, тебя могут там украсть, ты же такая красотуля!»

«Лиза! Удачи тебе. Ты выглядишь ещё красивее».

«Прекрасна, что уж говорить».

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