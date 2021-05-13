Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Загорелая прекрасная Лиза!» Подписчики оценили фото 18-летней Нугумановой из Дубая

«Загорелая прекрасная Лиза!» Подписчики оценили фото 18-летней Нугумановой из Дубая
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке 18-летняя спортсменка, одетая в вечернее платье, позирует на фоне ночного Дубая.

«Дубай теперь входит в список самых красивых и интересных городов (по моему мнению). Эти высотные здания, невероятно чистая вода в Персидском заливе, очень жаркая погода», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елизаветы Нугумановой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Загорелая прекрасная Лиза!»
«Лиза, тебя могут там украсть, ты же такая красотуля!»
«Лиза! Удачи тебе. Ты выглядишь ещё красивее».
«Прекрасна, что уж говорить».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021