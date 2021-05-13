«Загорелая прекрасная Лиза!» Подписчики оценили фото 18-летней Нугумановой из Дубая

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке 18-летняя спортсменка, одетая в вечернее платье, позирует на фоне ночного Дубая.
«Дубай теперь входит в список самых красивых и интересных городов (по моему мнению). Эти высотные здания, невероятно чистая вода в Персидском заливе, очень жаркая погода», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елизаветы Нугумановой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Загорелая прекрасная Лиза!»
«Лиза, тебя могут там украсть, ты же такая красотуля!»
«Лиза! Удачи тебе. Ты выглядишь ещё красивее».
«Прекрасна, что уж говорить».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 13 мая 2021
-
09:00
-
00:13
-
00:05
- 12 мая 2021
-
20:42
-
19:49
-
18:41
-
17:19
-
17:08
-
13:19
-
12:03
-
10:58
-
08:26
- 11 мая 2021
-
20:17
-
19:44
-
17:54
-
16:28
-
16:11
-
15:32
-
15:06
-
14:33
-
14:24
-
13:50
-
12:54
-
12:03
-
11:39
-
11:30
-
11:00
-
10:10
-
09:00
-
08:39
-
08:26
-
08:15
- 10 мая 2021
-
22:08
-
19:57
-
15:22