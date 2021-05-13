Слуцкая — о хейтерах: а живой ли там человек вообще всё это рисует?

Серебряный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказалась о хейтерах в интернете.

«То, что творится внутри страны, — это очень грустно. Вся эта грязь, которая льётся на наших девочек. Все эти неадекватные проплаченные фанаты. Мне от этого грустно.



Почему такое именно в фигурном катании? Это нужно спросить у тех людей. Мне кажется, это не просто так сидят люди и пишут. У меня есть какое-то объяснение, но я бы не хотела вдаваться в подробности, потому что думаю, что это слишком раздуто. Ничего живого там нет. Всегда есть люди, которым что-то нравится или не нравится, это жизнь. Но когда эти люди умножаются в геометрической прогрессии, то это сразу наталкивает на мысль: а живой ли там человек вообще всё это рисует? Сообщения все одинаковые, слово в слово, запятая в запятую.



Я просто хочу, чтобы девчонки всего этого не слышали, а продолжали творить чудеса на льду, за которыми мы можем наблюдать», — сказала Слуцкая на канале "TV Губерния".