«Ох, Саша». Подписчики оценили фото Трусовой в бикини и рубашке на яхте

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года, российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новые фотографии с отдыха. Спортсменка сфотографировалась на яхте в бикини и рубашке.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александры Трусовой.

Подписчики так оценили фотографии фигуристки:

«Ох, Саша».

«Какая красота».

«Как всегда прекрасна».

«Шикарная. Глаз не оторвать».

«Абсолютная красота! Наслаждайся отдыхом, Саша».

Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира (2021), бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.