«Ох, Саша». Подписчики оценили фото Трусовой в бикини и рубашке на яхте

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года, российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новые фотографии с отдыха. Спортсменка сфотографировалась на яхте в бикини и рубашке.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александры Трусовой.
Подписчики так оценили фотографии фигуристки:
«Ох, Саша».
«Какая красота».
«Как всегда прекрасна».
«Шикарная. Глаз не оторвать».
«Абсолютная красота! Наслаждайся отдыхом, Саша».
Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира (2021), бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.
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