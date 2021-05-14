Тарасова: говорила же, мы больше не увидим Загитову. Какие безобразные статьи посыпались!

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон — 2021/2022.
«Получается так, как я и сказала, один раз и навсегда: когда Загитова выступила на телевидении, объявив о тайм-ауте, я сказала, что эту девочку мы больше не увидим никогда. Какие безобразные статьи посыпались на меня!
У них дальше по жизни очень хорошие планы. Что ж они будут ломаться-то? Они честным трудом заработали себе имя, которое всю жизнь будет на них работать. Я хочу, чтобы у них сложилась жизнь, чтобы у них были интересные постановки. Чтобы люди шли на них и кричали «браво», чтобы жизнь продолжалась. Жизнь не заканчивается на спорте высших достижений», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
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