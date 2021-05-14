Бестемьянова — об отсутствии Медведевой и Загитовой в составе сборной: это решение девочек

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала то, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон — 2021/2022.
«Это было решение самих девочек. Точнее совместное решение тренерского штаба, федерации и девочек. Это не новость, абсолютно ожидаемая вещь. Девочки занимаются профессиональным спортом. Они востребованы в любых шоу, телевизионных проектах и рекламах. У них достаточно работы. Отсутствие Медведевой и Загитовой в заявке абсолютно очевидно
Фигурное катание — это один из самых популярных видов спорта в нашей стране. И сегодня, помимо любительского спорта, существует профессиональная карьера фигуриста. Девочки сейчас занимаются своей профессиональной карьерой. Будут этим заниматься ещё много много лет. В любительском спорте они завершили карьеру», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
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