Жулин: отсутствие Медведевой и Загитовой в составе сборной меня не удивило

Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал то, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022.



«Отсутствие Медведевой и Загитовой в составе сборной на олимпийский сезон меня не удивило. Всё очевидно. Список определяется по результатам прошлого сезона. Разговоры о завершении карьеры? Пусть говорят. А касаемо невключения в состав Медведевой и Загитовой, то вопросов возникать не должно», — рассказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Загитова, которая в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры, и Медведева не выступали в сезоне-2020/2021.

Роднина — о Загитовой и Медведевой: сборная — это не элитный клуб, а результат