Гербольдт посоветовала Загитовой и Медведевой уйти из спорта на фоне непопадания в сборную

Призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт прокомментировала то, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022.
«Предполагать можно всё что угодно, но в сезоне будет видно. Если девочки будут продолжать выступать, то сезон всё покажет. Исходя из их формы и формы остальных девочек, на мой взгляд, будет такой же результат.
На сегодняшний день очевидно, что Медведеву и Загитову не включают в состав сборной. Но мы не знаем, как всё будет. Может, кто-то заболеет, или эти девочки разучат четверной. Всё может быть. Девочки, которые катались на таком высоком уровне, не очень хотят на чемпионате России занимать места не на пьедестале, а тем более не попадать в сборную. Поэтому логично завершить карьеру. Кататься ради того, чтобы кататься, когда ты катался на таком уровне, — это уже неинтересно. Логично, что стоит завершить. Вся жизнь ещё впереди, надо посмотреть, чем ещё они могут заниматься. Девочки добились больших результатов, карьера удалась!» — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
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