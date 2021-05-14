«Камила, поосторожней!» Подписчики оценили пост Валиевой, признавшейся в новой страсти

Чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своей новой страсти. По словам 15-летней Валиевой, она заинтересовалась картингом.

«Обожаю машины, но за руль пока нельзя, поэтому картинг — моя новая страсть», — написала Валиева в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Камилы Валиевой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Ждём через пару лет фоточки за рулём».

«Ты ж наша смелая девочка».

«Перспективный гонщик Формулы-1».

«Камила, солнышко, поосторожней, вам ещё на Олимпиаде выступать!»

Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020 года, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок сезона-2019/2020, победитель первенства России среди юниоров 2020 года, серебряный призёр чемпионата России (2021), победитель финала Кубка России-2020/2021.