«Камила, поосторожней!» Подписчики оценили пост Валиевой, признавшейся в новой страсти

Чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своей новой страсти. По словам 15-летней Валиевой, она заинтересовалась картингом.
«Обожаю машины, но за руль пока нельзя, поэтому картинг — моя новая страсть», — написала Валиева в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Камилы Валиевой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Ждём через пару лет фоточки за рулём».
«Ты ж наша смелая девочка».
«Перспективный гонщик Формулы-1».
«Камила, солнышко, поосторожней, вам ещё на Олимпиаде выступать!»
Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020 года, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок сезона-2019/2020, победитель первенства России среди юниоров 2020 года, серебряный призёр чемпионата России (2021), победитель финала Кубка России-2020/2021.
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