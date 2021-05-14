Джонни Вейр отреагировал смайлом на пост Евгении Медведевой о непопадании в сборную России

Чемпион мира 2001 года по фигурному катанию среди юниоров, трёхкратный чемпион США Джонни Вейр оставил комментарий под постом в «Инстаграме» Евгении Медведевой, в котором та прокомментировала непопадание в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. Вейр опубликовал смайл с изображением принцессы.



Лайшев: у Тутберидзе такая скамейка — Загитова и Медведева не верят в себя. Откатали своё

Фото: https://www.instagram.com/p/CO2UmlAM2SU/

Евгения Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.