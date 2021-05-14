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Алексей Мишин — о составе сборной: мне импонируют адекватные решения федерации

Алексей Мишин — о составе сборной: мне импонируют адекватные решения федерации
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин отреагировал на попадание трёх своих учеников в основной состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон.

24-летняя Елизавета Туктамышева, ставшая серебряным призёром чемпионата мира – 2021, — единственная в основной женской команде не представляет группу Этери Тутберидзе. В мужскую «основу» включены Михаил Коляда и Евгений Семененко, вернувшие сборной России максимальную квоту на чемпионат мира и Олимпийские игры.

Напомним, что в состав сборной сезон-2021/2022 не вошли олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призёр Игр Евгения Медведева, а чемпион Европы Дмитрий Алиев оказался в резерве.

«Мне импонируют адекватные решения нашей федерации. Это всё, что я могу заметить на этот счёт», – приводит слова Мишина «Спорт день за днём».

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