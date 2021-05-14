Алину и Женю не пригласили в сборную России. Надежд на возвращение чемпионок в спорт не осталось?

Одна судьба на двоих. Смогут ли теперь Загитова и Медведева уйти из спорта достойно?

Кажется, эпоха Загитовой и Медведевой подошла к концу.

Надежды на возвращение чемпионок в соревновательный режим тают с каждым днём. Федерация не включила Алину и Женю даже в резерв сборной и в олимпийский сезон на них совсем не рассчитывает. Болельщики до последнего надеялись, что фигуристки всё-таки найдут в себе силы вернуться в большой спорт. Но, кажется, Загитову и Медведеву надо просто отпустить в новую жизнь и смириться с их отсутствием на соревнованиях.

Хочется верить, что чемпионки перестанут мучить своих фанатов и смогут уйти достойно.

Медведева и Загитова разделили судьбу на двоих

Медведева и Загитова подарили нам одно из самых ярких спортивных противостояний последних лет. Мы с замиранием сердца следили за соревнованиями с их участием и со слезами на глазах переживали каждую неудачу. Выступления Жени и Алины всегда дарили море эмоций. Даже не соревнуясь, спортсменки остаются самыми популярными и востребованными. Медведева и Загитова вывели фигурное катание на пик популярности и сделали спортом номер один в России. Именно благодаря их жаркому противостоянию другие фигуристки сейчас так знамениты.

Прыжок против правил. Как Медведева одержала единственную победу над Загитовой Дерзкая выходка чемпионки удивила даже Тутберидзе.

Эмоциональная история борьбы Жени против Алины началась в олимпийском сезоне – 2017/18. Знаменитая и титулованная Медведева рвалась к своей главной победе в жизни и была безоговорочным фаворитом. Пока не появилась более юная и бойкая Загитова.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане на льду и за его пределами развернулась настоящая драма. Женя потерпела самое горькое поражение в своей жизни, а Алина одержала главную победу, которая мгновенно привела её к славе. Противостояние двух чемпионок в одночасье стало принципиальным, а мир фигурного катания разделился на два лагеря.

С приходом Загитовой закончилась победная эпоха Медведевой, и наступило время юных и прыгучих. Казалось, Женя стала заложницей обстоятельств. Но потом та же история произошла и с Алиной. В годы расцвета и Медведева, и Загитова становились лучшими в мире, но ненадолго, ведь потом их вытесняли конкурентки. После перехода во взрослые Трусовой, Щербаковой и Косторной места в сборной не осталось уже для обеих.

Вот и получилось, что непримиримые соперницы разделили одну яркую и, в какой-то степени, горькую судьбу на двоих. И даже сейчас из сборной они уходят вместе.

Противостояние Загитовой и Медведевой — не миф. Фигуристкам действительно есть что делить Напряжённые отношения между Женей и Алиной всплыли наружу. Теперь на кону не медали, а деньги?

Медведеву и Загитову не ждут на Олимпиаде

После приостановки карьеры жизнь Загитовой и Медведевой стала насыщеннее. Телевидение, светские мероприятия, шоу – казалось, они только начинают познавать вкус славы. Жизнь настоящих селебрити без изнурительных тренировок и постоянной потребности кому-то что-то доказать затянула фигуристок.

Возвращение в спорт после такой тепличной обстановки кажется маловероятным, хотя Женя и Алина не хотят этого признавать. Обманывая то ли своих болельщиков, то ли самих себя, девушки обещают рано или поздно вернуться в спорт. Но, кажется, там их уже не ждут. По правилам выступать на главных стартах могут только спортсмены из сборной. Конечно, при необходимости, в список можно внести коррективы, но для этого придётся кого-то убрать и лишить заслуженного финансирования. Слабо верится, что ради ненадёжных Жени и Алины вычеркнут из состава более юных и способных фигуристок.

Титулы и популярность не помогут попасть Загитовой и Медведевой на Олимпиаду. Вернуть былой статус они смогут, только выступая на соревнованиях регионального и национального уровня, которые сейчас вряд ли им интересны.

Медведева, похоже, больше не нужна Тутберидзе. Сможет ли Женя достойно завершить карьеру? После возвращения в «Хрустальный» она не участвовала в соревнованиях. А теперь готовится не к Олимпиаде, а к новому шоу. Карьере конец?

Есть ли жизнь после спорта?

Женя и Алина уже всего достигли, и им совсем не обязательно снова и снова доказывать своё величие в спорте. Главное — успеть вовремя закрыть главу и быть честными со своими поклонниками. Очень не хочется, чтобы чемпионки пополнили список тех, кто обманывал болельщиков годами. Всё-таки открытое объявление о завершении карьеры выглядит куда более честным, чем туманные заявления в ситуации, когда всем и всё давно понятно.

В этом и состоит сейчас главный вопрос – смогут ли девушки теперь уйти из спорта достойно?

А жизнь есть и вне борьбы за медали. Причём порой даже более интересная и увлекательная.

«У них дальше по жизни очень хорошие планы. Что ж они будут ломаться-то? Они честным трудом заработали себе имя, которое всю жизнь будет на них работать. Я хочу, чтобы у них сложилась жизнь, чтобы у них были интересные постановки. Чтобы люди шли на них и кричали «браво», чтобы жизнь продолжалась. Жизнь не заканчивается на спорте высших достижений», — сказала Тарасова ТАСС.