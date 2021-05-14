«Вот так рождаются шедевры». Тренер Александр Жулин показал, как работает над программой

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы в танцах на льду, тренер Александр Жулин показал фрагмент постановки новой программы для своих учеников.

«Вот так рождаются шедевры. С пятницей, друзья!» — написал Жулин на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Александра Жулина в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что действующие чемпионы мира и Европы российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выбрали музыку для произвольного танца. Это будет одно из произведений русского композитора Сергея Рахманинова. Синицина и Кацалапов уже выступали под музыку Рахманинова. В сезоне-2017/2018 они представляли произвольную программу под второй концерт композитора.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).