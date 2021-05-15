Боброва порассуждала на тему навязывания модными тенденциями правил ухода за внешностью

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась мнением о тенденциях современного мира, предписывающих людей уделять особенное внимание внешности.



«Недавно, пролистывая ленту «инстаграма», наткнулась на блогершу и заметила у неё растительность в области подмышек… Зайдя к ней на страницу, поняла, что она сейчас пропагандирует естественность, что это отсутствие волос там, где они растут, — это всё правила современного мира и т.д.



Задумалась… Я настолько уже привыкла ухаживать за собой — эпиляция, маникюр, педикюр и косметолог стали для меня ежемесячными обязательными процедурами, нормой. Хочу выглядеть ухожено, красиво, но понимаю, что эти «правила» мне продиктованы извне. К примеру, на днях у меня была съёмка, где во время записи я должна была отстричь свой маникюр. А к мастеру на новый была записана только через день. Не могу представить, как бы я смогла куда-то пойти с такими когтями. Мне бы было очень некомфортно с неухоженными руками!



У некоторых уход за собой, конечно, порой выходит за рамки.️ Считаю, что во всём нужно находить баланс. Пользоваться услугами профессионалов, чтобы выглядеть отлично, но естественно!



А какого ваше мнение? Нужно пользоваться благами современного мира, пытаться всё в себе сделать идеально, чтобы как с картинки? Или забить на условности, ведь красота — это быть собой? Главное, что не снаружи, а внутри?» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

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