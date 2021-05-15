У Марии Сотсковой украли телефон, в котором находились пароли к её социальным сетям

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова сообщила, что у неё был украден телефон.



«Друзья, у меня произошла очень неприятная история. Один нехороший человек украл у меня телефон, а вместе с ним и все мои социальные сети. Если кому-то приходили от меня сообщения, начиная с вечера 9 мая, это была не я. Если кого-то обидели, приношу свои глубочайшие извинения. Купила новый телефон, поменяла все пароли, однако «инстаграм» восстановить пока не получилось, так как его временно удалили. Но я не теряю надежды и веры, что он ко мне вернётся.

Поэтому пока что я буду здесь. Всех люблю, берегите себя», — написала Сотскова на своей новой странице в «Инстаграме».



Сотскова — серебряный призёр финала Гран-при (2017), серебряный призёр этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «челленджер»: Кубок Таллина (2015), мемориал Непелы (2016) и Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2016), победительница (2013) и серебряный призёр (2015) финала юниорского Гран-при, серебряный (2018) и бронзовый (2017) призёр чемпионата России.