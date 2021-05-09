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«Фигура идеальная!» Подписчики оценили фото Марии Сотсковой в купальнике

«Фигура идеальная!» Подписчики оценили фото Марии Сотсковой в купальнике
Фигурное катание 0
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Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила новые фото, где она изображена в купальнике.

«Такие субботы нужно делать традицией», — подписала фото Мария.

Фотографию можно посмотреть на странице Сотсковой в «Инстаграме».

Подписчики оценили фото Сотсковой. Вот что они написали в комментариях:

«Красота».

«Ух, фигура идеальная! Но давай загорай, уж слишком беленькая».

«Красавица».

«Красота спасёт этот мир».

Сотскова — серебряный призёр финала Гран-при (2017), серебряный призёр этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «челленджер»: Кубок Таллина (2015), мемориал Непелы (2016) и Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2016), победительница (2013) и серебряный призёр (2015) финала юниорского Гран-при, серебряный (2018) и бронзовый (2017) призёр чемпионата России.

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