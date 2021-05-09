«Фигура идеальная!» Подписчики оценили фото Марии Сотсковой в купальнике

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила новые фото, где она изображена в купальнике.



«Такие субботы нужно делать традицией», — подписала фото Мария.

Фотографию можно посмотреть на странице Сотсковой в «Инстаграме».

Подписчики оценили фото Сотсковой. Вот что они написали в комментариях:



«Красота».



«Ух, фигура идеальная! Но давай загорай, уж слишком беленькая».



«Красавица».



«Красота спасёт этот мир».



Сотскова — серебряный призёр финала Гран-при (2017), серебряный призёр этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «челленджер»: Кубок Таллина (2015), мемориал Непелы (2016) и Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2016), победительница (2013) и серебряный призёр (2015) финала юниорского Гран-при, серебряный (2018) и бронзовый (2017) призёр чемпионата России.