«И пусть все парни сходят с ума!» Подписчики — о фото Александры Степановой на отдыхе

Неоднократный призёр чемпионатов Европы, чемпионка России в танцах на льду Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную на отдыхе. Спортсменка, одетая в белую тунику, прогуливается по залитой солнцем тропинке.
«Беззаботна», — подписала снимок Степанова.
Фото можно посмотреть на странице Александры Степановой в «Инстаграме».
Подписчики восхитились красотой и изяществом фигуристки.
darina_mm: Самая красивая фигуристка в мире.
e_weiss7: Ноги бесконечные даже без коньков.
olgapavdan: Тоненькая, как тростиночка.
galya621085: Ну как это возможно!? При такой внешности — такая умница, такая трудяга! Солнечная зайка!
9krupka9: Мадонна! Наша красотка в фигурном катании. Восхищаемся! Шикарные ножки. И пусть все парни сходят с ума!
bubble.miloshka: Красавица невероятная!
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