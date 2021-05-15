«И пусть все парни сходят с ума!» Подписчики — о фото Александры Степановой на отдыхе

Неоднократный призёр чемпионатов Европы, чемпионка России в танцах на льду Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную на отдыхе. Спортсменка, одетая в белую тунику, прогуливается по залитой солнцем тропинке.

«Беззаботна», — подписала снимок Степанова.

Фото можно посмотреть на странице Александры Степановой в «Инстаграме».

Подписчики восхитились красотой и изяществом фигуристки.

darina_mm: Самая красивая фигуристка в мире.

e_weiss7: Ноги бесконечные даже без коньков.



olgapavdan: Тоненькая, как тростиночка.

galya621085: Ну как это возможно!? При такой внешности — такая умница, такая трудяга! Солнечная зайка!

9krupka9: Мадонна! Наша красотка в фигурном катании. Восхищаемся! Шикарные ножки. И пусть все парни сходят с ума!

bubble.miloshka: Красавица невероятная!