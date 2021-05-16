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Косторная и 15-летний Самсонов выполнили поддержку на пляже. Фото

Косторная и 15-летний Самсонов выполнили поддержку на пляже. Фото
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила свежие фото, на которых демонстрируется, как она вместе с другим подопечным Этери Тутберидзе Даниилом Самсоновым выполняет несколько поддержек на пляже. Спортсмены в настоящее время отдыхают на Кубе.

«Универсальные спортсмены, готовы ко всему», – подписала фото Косторная.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Косторной в «Инстаграме».

Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Алёна показала две новые программы, но заняла только шестое место.

15-летний Даниил Самсонов — бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр (2020), бронзовый призёр финала Гран-при среди юниоров, двукратный чемпион России среди юниоров.

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