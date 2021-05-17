Фигуристка Худайбердиева: папа мне говорил: «Лиза, тебя всегда будут унижать»

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала, что с детства сталкивалась с несправедливым к ней отношением.
«Фамилия у меня нерусская. В нулевые-десятые ребят за такую фамилию и происхождение сильно буллили. Мне уже меньше досталось и в основном за спиной, но всё равно было. «Черномазая, чурка, таджичка, гастарбайтерша…»
С самого детства папа говорил: «Лиза, тебя всегда будут унижать. Ты живёшь в России, и отношение к тебе будет всегда предвзятое. Пусть не в лицо, но за глаза тебя будут презирать. Поэтому тебе нужно работать в три раза больше, чтобы к тебе было не придраться». Я много занималась с учителем русского языка. Папа у меня узбек, воспитанник детского дома, причем русского детского дома, и узбекский он выучил только в 22 года.
Я знаю все правила, ЕГЭ по русскому сдала очень хорошо. В голове есть пунктик, что если я напишу где-то с ошибкой, будет неприятно. Всё будет зависеть от того, как разовьётся моя карьера, но когда-нибудь я бы хотела попробовать что-то вроде работы ведущей. Я себя комфортно в этом чувствую. Не стесняюсь камеры, не забываю слова. Плюс у меня в основном все знакомые взрослые, а это тоже влияет. Редко общалась с ровесниками», — приводит слова Худайбердиевой сайт «Матч ТВ».
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