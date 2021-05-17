«Думала, Загитова мне сломает пальцы». Елизавета Худайбердиева — о командном турнире

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, поделилась впечатлениями от участия в командном Кубке Первого канала.

«Я думала, что Загитова мне сломает пальцы. Я эмоциональна, меня разрывало прямо, а Алина всё же более сдержанна. Но был какой-то прокат, когда мы взялись за руки, и тот человек прокатался чисто. И она решила, что это наудачу. И когда я потом убирала руку, сразу слышала: «Худайбердиева! Рука!» Был смешной видос с фанкама, где я реально просто поправляю волосы, а Алина меня хватает за эту руку.



Для меня самое сложное было смотреть пацанов. На Алиеве я села под кик, потому что не могла смотреть, и по тому, как дергается моя рука, понимала, как он там катается.



Физически было сложно. На арене ты с десяти утра до восьми вечера примерно. Пока сел в автобус, приехал, поужинал — уже половина одиннадцатого. Ты весь в макияже, с плотным слоем лака на волосах и еще весь взбудораженный, на адреналине. Наутро проснуться надо было в семь часов, а я опухшая, с сорванным голосом и вообще без сил. Жесть, как на тренировку выходить? А внутри реально ничего нет. Пустая. Но как-то на адреналине том же всё выехали», — цитирует Худайбердиеву сайт «Матч ТВ».