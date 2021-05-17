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Алина Загитова решила получать второе высшее образование

Алина Загитова решила получать второе высшее образование
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова собралась получать второе высшее образование. Об этом сообщается в «инстаграме» команды спортсменки со ссылкой на слова ректора Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ) Тамары Михайловой, сказанные в эфире телеканала «Звезда».

Таким образом, если Загитова поступит в РГУФКСМиТ, то будет совмещать учёбу с занятиями в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Алина поступила на факультет журналистики РАНХиГС в 2020 году.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении. В соревнованиях Алина не участвовала и в итоге не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022.

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