Алина Загитова решила получать второе высшее образование

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова собралась получать второе высшее образование. Об этом сообщается в «инстаграме» команды спортсменки со ссылкой на слова ректора Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ) Тамары Михайловой, сказанные в эфире телеканала «Звезда».
Таким образом, если Загитова поступит в РГУФКСМиТ, то будет совмещать учёбу с занятиями в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Алина поступила на факультет журналистики РАНХиГС в 2020 году.
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении. В соревнованиях Алина не участвовала и в итоге не вошла в состав сборной России на сезон-2021/2022.
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