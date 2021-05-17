Камила Валиева показала, где отдыхает этой весной

Чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в своём «инстаграме» новые фотографии. 15-летняя Камила поделилась фото из отпуска, который проводит в Сочи.

«Санаторный отдых в Сочи. Угадайте, куда еду дальше?» — подписала пост Валиева.

Подписчики прокомментировали фотографии следующим образом.

«Так рада, что так хорошо отдыхает! Надо собрать все силы для следующего сезона». «Куда бы ни ехала, желаю классно отдохнуть». «Наверное, в Москву на тренировки». «На Красную Поляну? Или Роза Хутор? А может, в Абхазию на озеро Рица! В любом случае прекрасного тебе отдыха, Камила!» «Красавица, Камила! Сочи — прекрасное место для отдыха! Надеюсь, вы хорошо отдохнули!»

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Камилы Валиевой.