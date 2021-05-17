Дочь Волосожар и Транькова победила на своих первых в жизни соревнованиях

Четырёхлетняя дочь двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяны Волосожар и Максима Транькова Анжелика выступила на первых в своей жизни соревнованиях и заняла первое место.

«Первые соревнования по фигурному катанию в жизни Лики! И первая победа!!!

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Вы помните, как радовались первым шагам своего ребёнка? Вот примерно эти чувства, помноженные на 100, испытываем сейчас мы с Максом. Я чуть не расплакалась от бури эмоций и не вылетела сама на лёд. Мы не знали, как всё пройдёт. И были готовы, что эти соревнования могут стать не только первыми, но и последними. Но Анжелялька осталась в восторге! Сойдя со льда, она сразу заявила: «Я ещё буду потом кататься! Ещё хочу на соревнования! Мне так понравилось, что я на катке была одна»! Ликуся оказалась настоящим бойцом. Было небольшое падение, но она не растерялась, подняла свой реквизит и продолжила кататься дальше. Настоящий спортивный профессионализм.

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Спасибо нашему чудесному тренеру Кате Васильевой за нашу юную фигуристку! Поздравляем и Катю тоже с этой первой Ликусиной медалью», — написала Волосожар в «Инстаграме».

Пост доступен в "инстаграме" Татьяны Волосожар.