Татьяна Тарасова: Тутберидзе — великая. А о Плющенко ещё не могу сказать, что он тренер

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила тренерский потенциал двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и его конкуренцию с Этери Тутберидзе.

«Женя, я вижу, хочет стать тренером. Этери Тутберидзе — уже великая, выдающийся тренер. У нас не может так быть, чтобы сегодня захотел, а завтра — на. Нет. Это путь, это свои тренировки. Это долгий и тяжёлый путь наверх. Поэтому я не могу ещё сказать о Жене, что он тренер. Я вижу, что он хочет им стать. Дай бог ему стать им. Дай бог исполнятся его желания.

А Этери — это выдающийся тренер современности. Ждём её учениц, её побед. Надеемся, что на Олимпиаде она нам предложит что-то обязательно", — сказала Тарасова в программе «Судьба человека».