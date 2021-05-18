Татьяна Тарасова: во время похорон отца от меня потребовали перевести $5 тысяч за могилу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о своём отце Анатолии.



«Папа умер в 76 лет, это в общем-то мало. Сестра Галя за ним смотрела, мама была рядом. Я была в Великобритании. Как-то прилетела в Лондон и решила позвонить. А мама сказала, что папе очень плохо. Я поняла, что происходит. Спросила, вызвали ли скорую. Сказали, что вызвали — инсульт.



Я умоляла сестру уйти из школы, говорила, что буду работать как лошадь. За отцом надо было кому-то ухаживать. Это делала Галя. Она ему и читала. В школе она вела русский язык и литературу. Справлялись собственными силами, все жили в одном доме.



Помимо инсульта у папы ещё были заболевания. А во время похорон мне позвонили и сказали, что, если я не переведу пять тысяч долларов, могилу не выроют. А я ответила: «Не будете — и не надо. Лопаты только приготовьте. Сами выроем». Мне было очень обидно за папу, потому что такие люди, как он, рождаются очень редко! Он понимал спорт, умел красиво говорить, мыслить… И никогда не променял бы тренировку ни на что», — сказала Тарасова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

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